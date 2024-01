Nur Pause: Bryan Cranston will noch nicht in Rente gehen!

Bryan Cranston (67) will Hollywood noch lange nicht den Rücken kehren! Der Schauspieler ist schon seit mehreren Jahrzehnten erfolgreich in der Film- und TV-Branche. Vor allem mit seinen Rollen in "Breaking Bad" und "Malcolm mittendrin" wurde er international berühmt. Doch vor einigen Monaten verriet der US-Amerikaner, dass er 2026 in den Ruhestand treten wolle. Jetzt rudert Bryan zurück: Er will seine Karriere nicht komplett an den Nagel hängen!

In der Talkshow "Today With Hoda & Jenna" schildert der 67-Jährige, dass seine Aussagen über seinen Ruhestand falsch interpretiert worden seien. "Ich sagte zu diesem Interviewer, dass ich das Gefühl habe, dass ich in den letzten 25 Jahren so beschäftigt war und dass ich einen Neustart brauche", stellt Bryan klar und fügt hinzu: "Ich brauche mehr Lebenserfahrung, deshalb möchte ich den Pausenknopf drücken." Er habe noch viel vor, bevor er sich irgendwann komplett zur Ruhe setzen wolle, möchte aber schon jetzt seine Lebensdynamik ändern.

Der Fokus des sechsfachen Emmy-Preisträgers ist nun seine Ehefrau. "In den vergangenen 24 Jahren hat Robin ihr Leben damit verbracht, mir auf den Fersen zu sein. [...] Sie war die Begleiterin, sie war die Frau eines Prominenten. Sie musste ihr Leben nach meinem ausrichten", verriet Bryan im Interview mit GQ. Seine geplante Pause sei dafür da, um sich nun mal auf ihre Wünsche zu konzentrieren.

Getty Images Bryan Cranston, Schauspieler

Getty Images Bryan Cranston im Mai 2019

Getty Images Bryan Cranston und Robin Dearden

