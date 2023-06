Für seine Ehefrau: Bryan Cranston will 2026 in Rente gehen

Er will seiner Partnerin seine ganze Aufmerksamkeit schenken! Bryan Cranston (67) ist seit Jahrzehnten nicht mehr aus der TV- und Filmbranche wegzudenken. Mit seiner Rolle in der Hit-Serie Breaking Bad feierte der Schauspieler so einige Erfolge und gewann dafür unter anderem sechs Emmy-Awards und einen Golden Globe. Doch schon in drei Jahren will Bryan seine Karriere an den Nagel hängen – seiner Frau Robin zuliebe!

Im Interview mit der britischen GQ plaudert der 67-Jährige über seinen Hollywood-Ausstieg, den er für das Jahr 2026 plane. "In den vergangenen 24 Jahren hat Robin ihr Leben damit verbracht, mir auf den Fersen zu sein", schildert er. Es sei nun an der Zeit, sich voll und ganz auf ihre Wünsche zu konzentrieren. "Sie war die Begleitung, sie war die Frau eines Prominenten. Sie musste ihr Leben nach meinem ausrichten und anpassen. Sie hat enorm davon profitiert, aber wir sind unausgeglichen. Ich möchte das ausgleichen. Sie hat es verdient."

Das bedeutet dann wohl auch, dass es in Zukunft vermutlich kein "Breaking Bad"-Revival geben wird. Umso besser, dass Bryan und sein Co-Star Aaron Paul (43) erst im Februar dieses Jahres noch einmal in ihre alten Rollen geschlüpft sind. In einem Werbeclip für eine Snack-Marke, der während des Superbowls lief, saßen die zwei vor ihrem berühmten Wohnwagen und ließen sich die Mais-Chips schmecken.

Bryan Cranston im Mai 2019

Robin Dearden und Bryan Cranston auf der Premiere von "Last Flag Flying"

Aaron Paul und Bryan Cranston bei den Golden Globe Awards 2014

