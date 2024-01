Packt er aus? Prinzessin Kates Onkel bei "Promi Big Brother"

Wird er auspacken? Das britische Königshaus hat seit einigen Monaten mit Negativschlagzeilen zu kämpfen: Der Autor Omid Scobie warf Prinzessin Kate (42) und König Charles III. (75) öffentlich vor, sich rassistisch gegenüber Herzogin Meghans (42) Sohn Archie Harrison (4) geäußert zu haben. Während sie selbst dazu nichts sagte, sollen die Anschuldigungen die Prinzessin von Wales sehr getroffen haben. Nun wird bekannt: Ihr Onkel Gary Goldsmith soll in das britische Promi-Big-Brother-Haus einziehen – und hat wohl so einiges zu erzählen!

Wie OK! berichtet, soll ein Insider erklärt haben, dass Kates Onkel seiner Teilnahme bereits entgegenfiebert: "Er hat heute die Bedingungen seines Vertrags fertig ausgehandelt und kann es kaum erwarten, ins Haus zu kommen." Das Format wolle er nutzen, um seine Nichte vor den schweren Anschuldigungen in Schutz zu nehmen. "Er hat deutlich gemacht, dass er über alles und jeden reden wird, und er ist ziemlich offen, wenn es um Prinz Harry (39) und Herzogin Meghan geht", verrät der Insider weiter.

Bereits zuvor machten Gerüchte die Runde, dass Gary in Plauderlaune sein soll: Ein Insider erzählte im September vergangenen Jahres gegenüber OK!, dass dieser ebenfalls ein Enthüllungsbuch aus der Sicht von Prinz William (41) und Kate plane. Das soll vor allem Harry in Angst und Schrecken versetzt haben: "Harry hätte nicht mit einem solchen Comeback von Kates Familie gerechnet. [Meghan und er] werden die Veröffentlichung des Buches fürchten."

