Tour trotz Musikpause? Adele macht ihren Fans Hoffnung!

Ihre Fans sind in Aufruhr! Adele (35) ist seit über 15 Jahren fest im Musikbusiness verankert. Spätestens mit ihrem Song "Rolling In The Deep" erlangte die Sängerin im Jahr 2011 international Bekanntheit. In ihrer aktuellen Show-Reihe "Weekends with Adele" können Anhänger die Sängerin in Las Vegas live bejubeln. Während eines Auftritts überbrachte Adele ihren Fans eine schlechte Nachricht – trotzdem sind sie voller Vorfreude!

Im Juni dieses Jahres endet die Konzertreihe der Britin – und zeitgleich wird es auch erst einmal eine Musikpause der Künstlerin geben. "Ich denke nicht, dass ich in nächster Zeit ein Album schreiben werde", ließ sie bei ihrem Auftritt am vergangenen Wochenende verlauten. Tröstend fügte die Britin hinzu: "Aber wenn ich das nächste Album schreibe, komme ich dorthin, wo ihr lebt." Kündigt sie mit dieser freudigen Botschaft etwa ganz nebenbei ihre erste Welttournee seit 2017 an?

Mehr als die unkonkrete Ansage während ihrer Show gibt es bisher nicht als Indiz für eine bevorstehende Tour. Die Fans werden sich daher wohl noch ein wenig gedulden müssen. Vielleicht gibt der Weltstar in den letzten Las-Vegas-Shows ja zwischen privaten Einblicken auch noch konkretere Informationen zu einer potenziellen Tour.

Anzeige

MEGA Adele im Februar 2023 in Las Vegas

Anzeige

Getty Images Adele, Sängerin

Anzeige

Getty Images Adele Adkins, Sängerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de