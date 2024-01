Cathy Hummels feiert sich an ihrem 36. Geburtstag selbst!

Cathy Hummels (36) hat allen Grund zum Feiern! An der Seite von Mats Hummels (35) war die Blondine bekannt geworden. Mit dem Fußballer hat sie den gemeinsamen Sohn Ludwig, für den sich die beiden auch nach der Trennung verstehen wollen. Seit dem Liebes-Aus teilt Cathy ihr Leben als Influencerin mit ihren Fans in den sozialen Medien. Und diese können sich nun mit ihr freuen: Cathy feiert ihren Geburtstag.

Auf Instagram teilt die Moderatorin einige Schnappschüsse von sich in einem sexy pinken Kleid. Auf den Aufnahmen posiert sie neben einem riesigen Luftballon in Sektflaschenoptik. Dazu schreibt sie: "Danke für 36 Jahre auf dieser Welt. Lasst uns das Leben feiern!" Ein besonderes Dankeschön widmet Cathy auch ihrem engsten Kreis: "Ein Hoch auf meine Familie und Freunde, ohne die ich wahrscheinlich nicht mehr hier wäre." Die 36-Jährige feiert sich an ihrem Ehrentag einfach selbst!

Doch nicht nur Cathy selbst, sondern auch zahlreiche Prominente freuen sich mit ihr. Freundin Sophia Thiel (28) kommentiert ihren Beitrag mit den liebevollen Worten: "Alles, alles erdenklich Gute zum Geburtstag meine Liebe!" Auch Lilly Becker (47) gratuliert Cathy: "Herzlichen Glückwunsch du hübsche, lustige, süße, mutige und starke Mama. Hab einen schönen Tag."

Cathy Hummels

Cathy Hummels, Moderatorin

Cathy Hummels

