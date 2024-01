BVB-Party: Cathy Hummels feiert den Geburtstag ihres Sohnes!

Sie verwöhnt ihren Kleinen! Cathy Hummels (35) und Mats Hummels (35) sind die gemeinsamen Eltern von Ludwig Hummels (6). Seit seiner Geburt sind mittlerweile sechs Jahre vergangen. Und anlässlich des Ehrentages ihres Sohnes meldet sich die stolze Mama bei ihren Fans in den sozialen Medien. Dort lässt sie die Follower an der Feier des Kleinen teilhaben: Cathy schmeißt für ihren Sohn eine BVB-Geburtstagsparty!

Auf Instagram teilt die Influencerin nämlich Aufnahmen von der Fete. "Happy Birthday mein Ludwig. Seine größte Liebe und Leidenschaft sind der Fußball und der BVB09. Ich muss das hier einmal teilen, denn mein Sohn kam um 09:09 Uhr am 11.01.2018 zur Welt!", schreibt Cathy und fügt hinzu: "Wenn das kein Omen ist.. [...] Danke, dass ich deine Mama sein darf. Ich liebe dich mein L."

Und zur Freude des Kleinen spart die stolze Mama nicht an Dekorationsartikeln in den Farben seiner liebsten Mannschaft. Auch die Geburtstagstorte trägt die Vereinsfarben Gelb und Schwarz. "Beim Auspusten der Kerzen hat er sich auch etwas gewünscht. Ich meine den Wunsch zu kennen, aber man darf es ja nicht sagen, sonst geht es nicht in Erfüllung", merkt Cathy an.

Mats Hummels und sein Sohn Ludwig

Cathy Hummels und ihr Sohn Ludwig

Cathy Hummels mit einem Kuchen

