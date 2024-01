Darum kommt Taylor Swift ohne Travis Kelce zu den Grammys

Es wird eine spannende Nacht für sie! Am Sonntag werden in Los Angeles die Grammy Awards verliehen. Mit sechs Nominierungen ist Taylor Swift (34) die große Anwärterin auf einen der beliebten Preise. In den vergangenen Tagen wurde viel darüber spekuliert, ob Travis Kelce (34) die Sängerin zu dem Event begeistern wird. Nun steht fest: Ihr Liebster wird Taylor nicht bei den Grammys unterstützen können!

Wie TMZ berichtet, muss der Footballer am selben Tag mit seinem Team, den Kansas City Chiefs, nach Las Vegas reisen. Hier wird sich das Team auf den bevorstehenden Super Bowl vorbereiten. Aufgrund des straffen Zeitplans sei es für Travis unmöglich, mit Taylor bei den Grammys zu erscheinen. Somit muss die "Style"-Interpretin auf ihren Liebsten an diesem besonderen Abend verzichten.

Am Sonntag schaffte Travis mit seinem Team den Einzug in den Super Bowl. Den Triumph feierte er gemeinsam mit Taylor auf dem Spielfeld. Dabei machte der NFL-Star seiner Freundin vor laufenden Kameras eine kleine Liebeserklärung.

Anzeige

Instagram / patty_cuts Travis Kelce und Taylor Swift, Dezember 2023

Anzeige

ActionPress/Backgrid Taylor Swift und Travis Kelce in New York, Oktober 2023

Anzeige

Getty Images Travis Kelce und Taylor Swift

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de