"Ich liebe dich": Travis macht Taylor Swift Liebeserklärung!

Sie strahlen vor Glück! Am Sonntag konnte Travis Kelce (34) gemeinsam mit seinem Team, den Kansas City Chiefs, den Einzug in den Super Bowl feiern. Unterstützt wurde er dabei von seiner Freundin Taylor Swift (34). Nachdem sie den NFL-Star erst von der Tribüne aus angefeuert hatte, fielen sich die beiden nach dem Spiel glücklich in die Arme. Dabei machte Travis seiner Taylor auch eine süße Liebeserklärung auf dem Spielfeld.

Ein Video, das TMZ vorliegt, zeigt, wie die beiden sich nach dem Sieg in die Arme fallen. Nach einem leidenschaftlichen Kuss zieht der Sportler seine Liebste wieder an sich und flüstert ihr ein "Ich liebe dich" zu. Die "Look What You Made Me Do"-Interpretin strahlt daraufhin bis über beide Ohren.

Zwischen den beiden könnte es aktuell scheinbar nicht besser laufen. Aktuell machen einige Gerüchte die Runde, dass Travis und Taylor miteinander verlobt sein sollen. Laut dem Podcast "Deux Moi" habe der 34-Jährige am Silvesterabend um die Hand der Musikerin angehalten.

Getty Images Travis Kelce und Taylor Swift

Getty Images Travis Kelce und Taylor Swift

Instagram / patty_cuts Travis Kelce und Taylor Swift, Dezember 2023

