Heidi Klum und Tom Kaulitz haben mehrere Stunden lang Sex!

Ihm geht wohl nie die Puste aus! Seit Sommer 2019 sind Heidi Klum (50) und Tom Kaulitz (34) verheiratet. Das Model und der Musiker scheinen noch immer so verliebt wie am ersten Tag. Auch der Altersunterschied von 16 Jahren scheint dem Paar nichts anhaben zu können. Ob es im Bett vielleicht zu Differenzen kommt? Fehlanzeige: Heidi und Tom haben immer mehrere Stunden am Stück Sex!

"Wenn man für viele Stunden Sex hat, will man natürlich auch, dass viele verschiedene Dinge passieren", plaudert die Germany's Next Topmodel-Chefin im US-Podcast "Call Her Daddy" aus. Dabei komme auch gelegentlich ihr Lieblingsvibrator namens Zauberstab zum Einsatz. Mehrere Stunden am Stück durchzuhalten sei für Tom kein Problem: "Ich denke, für Frauen ist das einfacher als für Männer. Die brauchen mehr Ausdauer. Der Schlüssel ist, dass sie nicht direkt kommen, sondern es aushalten, dann können sie länger. Viele Männer können das nicht – mein Mann kann."

Über den Altersunterschied von 16 Jahren macht sich Tom keine Gedanken, wie er im Podcast "Mordlust" erzählte: "Grundsätzlich denke ich mir: Wo die Liebe hinfällt... Man kann sich das nicht aussuchen." Wenn sich zwei Erwachsene verlieben, dann habe das mit dem Alter erst einmal wenig zu tun. Ihm sei aber aufgefallen, dass ältere Männer, die sich eine junge Freundin suchen, eher akzeptiert würden.

Instagram / heidiklum Tom Kaulitz und Heidi Klum

MEGA / Courtesy of Intimissimi Heidi Klum, Model

Getty Images Tom Kaulitz, Musiker

Wie findet ihr es, dass Heidi dieses Detail ihres Sexlebens ausgeplaudert hat? Ich finde es total lustig! Das ist einfach nur noch peinlich... Abstimmen Ergebnis anzeigen



