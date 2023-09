Heidi Klum schwärmt: Tom Kaulitz sieht nackt am besten aus!

Sie kann sich an ihrem Liebsten gar nicht sattsehen! Seit Mai 2018 gehen Heidi Klum (50) und Tom Kaulitz (34) gemeinsam durchs Leben. Inzwischen sind die Germany's Next Topmodel-Jurorin und der Tokio Hotel-Gitarrist auch schon seit vier Jahren glücklich verheiratet. Egal, ob auf dem Red Carpet oder im Netz – die beiden turteln, was das Zeug hält. Nun verrät Heidi, wie Tom ihr am besten gefällt!

In einem exklusiven Interview mit People plaudert die 50-Jährige nun aus, warum sie von ihrem Ehemann nicht genug bekommt. "Er sieht nackt definitiv am besten aus", schwärmt Heidi und fügt hinzu: "Ich liebe es sogar, wenn er ein bisschen pummelig ist, um ehrlich zu sein." Sie wolle nämlich niemanden an ihrer Seite, der sich den ganzen Tag über seine Muskeln Gedanken mache.

Sein gutes Händchen in Sachen Liebe hat das Model scheinbar auch an seine Sprösslinge weitergegeben. Erst vor wenigen Tagen plauderte Heidi gegenüber Fox News Digital aus, dass ihre Kids sie noch nie um derartige Ratschläge bitten mussten. "Meine Tochter Leni hat ihren Freund schon seit vier Jahren und ich habe das Gefühl, dass es ihr ziemlich gut geht", erklärte sie stolz.

Heidi Klum und Tom Kaulitz im August 2023

Heidi Klum und Tom Kaulitz im Juni 2023

Tom Kaulitz und Heidi Klum im Mai 2023

