RZA, Zen und Co.: So skurril sind die Kindernamen der Stars!

Wer kommt denn auf so was? In Hollywood starten regelmäßig die verschiedensten verrückten Trends. Von Vampir-Liftings über Nippel-BHs bis hin zu Knochenbrühe: die Stars und Sternchen lassen sich immer wieder etwas Neues einfallen. Auch bei der Auswahl der Namen für ihre Kinder zeigen sich die Berühmtheiten seit Neuestem besonders kreativ. Hier gilt das Motto: Umso einzigartiger, umso besser! Wie verrückt sind die Kindernamen der Stars?

Zeppelin, Oonagh, Jupiter oder Antartica: Die Liste der skurrilen Namen ist lang. Auch Rihanna (35) und A$AP Rocky (35) sind dem Trend gefolgt und haben sich für ihre zwei Kinder besondere Namen ausgedacht. Der erste Sohn des Musikerpärchens hört auf den Namen RZA Athelston Mayers. Laut DailyMail soll dies eine Hommage an Rockys Lieblingsrapper, dem Wu-Tang-Clan-Mitglied RZA, sein. Das kleine Brüderchen wurde Riot Rose genannt, da sein Vater laut einem Insider Blumen lieben würde.

Nicht nur prominente Musiker scheinen an den ausgefallenen Namenkreationen Gefallen zu finden. Auch der Unternehmer Elon Musk (52) gab sich für die Namen seiner Kinder besondere Mühe. Er und seine damalige Partnerin Grimes (35) nannten ihr erstes gemeinsames Kind X Æ A-Xii. Die kanadische Sängerin hatte auf Twitter die Bedeutung des Namens erklärt: "'X' steht für eine unbekannte Variable." Das "Æ" bedeute künstliche Intelligenz in ihrer Elfensprache und "A-Xii" beziehe sich auf das Lieblingsflugzeug des Ex-Paares.

