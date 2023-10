Modern oder too much? Kim Kardashian bringt Nippel-BH raus

Schießt sie damit übers Ziel hinaus? Kim Kardashian (43) hat sich in den vergangenen Jahren mit Skims ihre eigene Modemarke aufgebaut. Was mit Shapewear für Frauen anfing und über Alltagsbasic hinausging, ist mittlerweile ein Unternehmen, das sogar nun auch für Männer Unterwäsche herstellt. Doch jetzt überrascht die The Kardashians-Beauty mit einem neuen Produkt: Kim bringt ihren ersten Nippel-BH auf den Markt!

Ja, richtig gehört – die 43-Jährige promotet aktuell via Instagram einen BH mit integrierten Nippeln. "Der ultimative Nippel-BH. Perfekte Fülle mit einer eingebauten, unechten Brustwarze für den Schockfaktor", schreibt sie zu dem Clip. Die Fans sind davon allerdings weniger begeistert und halten das Ganze für einen Scherz. "Ist das ein Joke?", "Ich musste erst mal checken, ob wir heute den ersten April haben" oder "Sie hat den Verstand verloren. Das ist doch ein Scherz", schreiben unter anderem drei Follower im Netz.

Dass Kim gerne mal die Meinungen ihrer Fans spaltet, machte sie auch erst kürzlich wieder deutlich. Denn seit Kurzem arbeitet die Beauty wieder mit der Skandal-Marke Balenciaga zusammen und das, obwohl sie sich im vergangenen Jahr noch sehr kritisch gegenüber dem Modelabel gezeigt hatte...

Getty Images Kim Kardashian, Realitystar

Getty Images Kim Kardashian im Mai 2023

CelebCandidly / MEGA Kim Kardashian im Balenciaga-Outfit, Oktober 2022

