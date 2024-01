"Sei ehrlich"! Die Beckhams stellen virale Dokuszene nach

Es ist das Event des Jahres! In wenigen Wochen findet der Super Bowl 2024 statt. Kürzlich wurde bekannt gegeben: David (48) und Victoria (49) Beckham sind die Gesichter des neuen Uber-Eats-Werbespots, der beim Finale der American-Football-Profiliga laufen wird. Vor wenigen Tagen teilte das Model eine kleine Vorschau des Clips im Netz. Darin stellen Victoria und David die virale Szene aus ihrer Dokuserie humorvoll nach!

In der bekannten Dokusequenz hatte die Sängerin erzählt, dass ihre Eltern in eher bescheidenen Verhältnissen lebten. Daraufhin hatte der Sportler seine Frau aufgefordert, ehrlich zu sein. Es war ein witziger Dialog zwischen den Eheleuten entstanden. Am Ende hatte sich herausgestellt, dass Victorias Vater sich damals sogar einen Rolls-Royce hatte leisten können. Auf X konnte man in der Vorschau zum neuen Uber-Werbespot eine ähnliche Szene sehen. "David und ich werden in einer kleinen Werbung zu sehen sein", beginnt das ehemalige Spice Girl zu erzählen. Wieder unterbricht sie der britische Fußballerspieler mit: "Sei ehrlich!!"

Nicht nur die Werbespots sind beim "Super Bowl" meist legendär. Auch die Halbzeitshow sorgt jedes Jahr für Aufregung. In diesem Jahr soll der Rapper Usher (45) die große Ehre haben, in der Halbzeit aufzutreten.

Getty Images Victoria und David Beckham

Getty Images David Beckham, Fußballstar

Getty Images Victoria Beckham, 2019

