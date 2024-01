Spoiler: Bei "Die Bachelors" wird schon wieder geknutscht!

Es geht mal wieder heiß her! Aktuell suchen die Singles Dennis Gries und Sebastian Klaus bei Die Bachelors nach ihrer Traumfrau. Dabei kommen die beiden Casanovas ihrer potenziellen neuen Partnerin auch ziemlich nahe. In der dritten Folge kommt es bereits zum ersten Kuss zwischen Bachelor Dennis und der Kandidatin Katja. Doch auch in der nächsten Folge wird munter weiter geknutscht!

Achtung, Spoiler!

Nächste Woche lädt Dennis Kandidatin Nadia zu einem Date ein. Als die beiden sich später im Pool näherkommen, wird ordentlich geknutscht. Aber auch Sebastian gibt bei seinem Date mit Larissa alles. An Seilen befestigt, schweben sie über die Kuppel eines Planetariums – und knutschen wild miteinander rum. Somit geht auch Sebastian endlich auf Tuchfühlung!

Doch ob Larissa bei dem Kuss mit Sebastian auch die richtigen Absichten hat? Ihre Konkurrentinnen glauben, dass die Siegburgerin ein falsches Spiel spielt. Für Kandidatin Leonie ist Larissa ein anderer Mensch, wenn die Kameras aus sind.

"Die Bachelors" läuft ab dem 17. Januar 2024 immer mittwochs um 20:15 Uhr auf RTL und eine Woche vorher auf RTL+.

Anzeige

RTL "Die Bachelors" Dennis Gries und Sebastian Klaus

Anzeige

RTL / Pervin Inan-Serttas Nadia Gueli, "Die Bachelors"-Kandidatin

Anzeige

RTL Sebastian Klaus, Bachelor

RTL / Frank W. Hempel Larissa Katharina, "Die Bachelors"-Kandidatin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de