Unterhalt für Söhnchen: Christian Wolf gibt sich gönnerhaft!

Für Christian Wolf spielt Geld scheinbar keine Rolle! Der Unternehmer und seine Ex-Freundin Antonia Elena erwarten zurzeit ihr erstes gemeinsames Baby. Die Wege der beiden Fitnessinfluencer trennten sich jedoch schon kurz nach Bekanntgabe der Schwangerschaft. Trotz Liebes-Aus möchte Christian seiner Aufgabe als Vater so gut es geht gerecht werden. Dazu gehört für ihn nicht nur der enge Kontakt zu seinem Sohn. Christian plant, sein Kind finanziell richtig zu verwöhnen!

In einer Fragerunde auf Instagram beantwortet der Fitness-Coach persönliche Fragen zu seinem Leben. Einen Follower interessiert es, wie Christian die Situation mit seinem Söhnchen handhaben wird. Er gibt daraufhin intime Einblicke in seine Gedanken: "Mir ist es besonders wichtig, dass es ihm nie an etwas mangeln wird." Der Unternehmer erklärt: "Daher habe ich Toni von Anfang an gesagt, dass ich finanziell weit über den rechtlichen Verpflichtungen sein will."

Doch damit nicht genug! Damit er sein Kind häufiger sehen kann, hat der Fitnessinfluencer gleich zwei Wohnungen gefunden: "Ich habe Toni und Knirps eine Wohnung in München vermittelt und auch eine Wohnung in Kapstadt organisiert." Der Unternehmer ist dort derzeit mit seiner Freundin Romina Palm (24) für längere Zeit auf einem Südafrikatrip und plant, womöglich in Zukunft dorthin zurückzukehren.

