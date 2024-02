Ellen DeGeneres macht ihrer Portia eine süße Liebeserklärung

Was für schöne Worte! Seit knapp 20 Jahren gehen Ellen DeGeneres (66) und Portia de Rossi (51) nun schon gemeinsam durchs Leben. Vier Jahre nach ihrem Kennenlernen machten die Moderatorin und die einstige Schauspielerin schließlich Nägel mit Köpfen und gaben sich bei einer großen Hochzeit das Jawort. Noch immer sind die beiden unzertrennlich. Ellen widmet ihrer Portia nun zuckersüße Worte!

Anlässlich ihres 51. Geburtstages lässt es sich die Komikerin nicht nehmen, ihrer Liebsten ein paar wertschätzende Worte auf Instagram zu widmen: "Alles Gute zum Geburtstag, meine wunderbare Frau!" Portia sei das Beste, was Ellen passiert sei. "Du bist ein Geschenk und ich bin jeden Tag so dankbar für dich. Ich kann mich glücklich schätzen, dass du mich fast so sehr liebst wie Pferde", fügt die 66-Jährige noch witzelnd hinzu. Um ihre Aussage zu untermalen, hängt Ellen noch einen Schnappschuss an, auf dem Portia liebevoll ein Pferd ansieht.

Im August dürfen die beiden Turteltauben ihren Hochzeitstag feiern. Im vergangenen Jahr überraschte die Australierin ihre Ehefrau mit einer Tour auf einer glamourösen Katamaran-Jacht. Miteinigen Freunden und vielen Küssen konnten die beiden ihren großen Tag so richtig genießen.

Portia de Rossi und Ellen DeGeneres in West Hollywood

Portia de Rossi, Schauspielerin

Ellen DeGeneres und Portia de Rossi im August 2023

