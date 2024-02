Nach OP: Prinzessin Kate arbeitet wohl wieder vom Bett aus!

Prinzessin Kates (42) Schonfrist ist wohl etwas gelockert! In dieser Woche kehrte die Frau von Prinz William (41) nach einem zweiwöchigen Krankenhausaufenthalt wegen einer Operation am Bauch wieder nach Hause zurück. Der Palast gab allerdings an, dass sie erst zu Ostern ihre königlichen Pflichten wieder aufnehmen wird und sich bis dahin noch von dem Eingriff erholen wird. Anscheinend kann sie es aber nicht ganz lassen: Kate soll aus ihrem Krankenlager heraus schon wieder arbeiten!

Ein Insider behauptet gegenüber US Weekly, dass die Prinzessin bereits wieder in die Planung für kommende Termine eingestiegen sei und im regen Austausch mit ihrem Team stehe. "Kate wird sich noch mehrere Wochen lang erholen, aber sie freut sich schon darauf, wieder zu arbeiten", erklärt er. Vom Bett aus nehme sie so gut es geht am royale Tagesgeschehen teil – wolle es jedoch nicht übertreiben.

Auch Prinz William ist noch nicht ganz wieder im Arbeitsleben angekommen. Um seiner Frau beizustehen, verschob er alle seine Termine. Wie ein Informant Mirror berichtet, wird der Thronfolger auch noch so lange pausieren, bis sich Kates Pflege zu Hause eingependelt hat.

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate

Getty Images Prinzessin Kate im Oktober 2023

Getty Images Prinz William, 2023

