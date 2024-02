Wow! Megastar Harry Styles feiert seinen 30. Geburtstag

Happy Birthday, Harry! Bekannt geworden durch die Boyband One Direction ist Sänger Harry Styles (30) einer der berühmtesten Künstler der heutigen Zeit. Der Popstar wurde 1994 im englischen Redditch geboren. Nachdem sich seine Eltern getrennt hatten, lebte er mit seiner älteren Schwester bei seiner Mutter. Nach der Teilnahme bei "The X Factor" 2010 begann seine Musikkarriere. Heute feiert Harry seinen 30. Geburtstag und kann bis jetzt auf eine überaus erfolgreiche Karriere zurückblicken.

Zusammen mit seinen Bandkollegen Liam Payne (30), Niall Horan (30), Louis Tomlinson (32) und Zayn Malik (31) belegte er mit One Direction den dritten Platz in der britischen Talentshow. Darauf folgten ein Plattenvertrag mit Sony Music und fünf erfolgreiche Alben, die die Bandmitglieder international bekannt machten. Ab 2017 startete Harry seine Solokarriere und gewann mit drei Alben und mehreren Auszeichnungen für seine Musik immer mehr an Popularität. Zudem widmete sich der Künstler der Schauspielerei. Es folgten drei Hauptrollen, unter anderem in Christopher Nolans (53) Film "Dunkirk".

Mit seiner charmanten Art, seinem Charisma und seinem Talent erreichte der Brite die Herzen der Fans. Doch vor allem begeisterte er die Menschen mit seinem ausgefallenen Modestil. Dazu pflegt er eine langjährige Beziehung zu dem Luxuslabel Gucci und war der erste und einzige Mann, der ein Kleid dieses Labels auf dem Cover der Vogue trug. Seitdem zählt er zu den bekanntesten Vertretern der Genderfluid-Fashion-Bewegung, wo Grenzen zwischen weiblicher und männlicher Mode aufgehoben werden.

Getty Images Harry Styles, 2022

Getty Images Harry Styles, Sänger

Getty Images Harry Styles, 2021

