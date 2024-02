Amira Pocher ist nicht stolz auf Knutschfotos mit Christian!

Amira Pocher (31) kann Oliver Pochers (45) Wut verstehen! Seit die Moderatorin sich nach der Trennung von dem Comedian in Sachen Männern anderweitig umschaut, ist ihr Ex gar nicht gut auf sie zu sprechen. Die intimen Knutschfotos der Paparazzi, die seine Noch-Ehefrau sehr innig mit Christian Düren (33) im Urlaub zeigen, verletzten ihn sehr und zogen Schimpftiraden nach sich. Amira sind die Fotos selbst unangenehm!

Im Podcast "Liebes Leben" spricht sie mit ihrem Bruder über die entlarvenden Bilder. "Ich muss ja auch sagen, ich dachte da ja auch schon: Scheiße. [...] Ist jetzt natürlich für andere Beteiligte in dieser Geschichte nicht schön, so was zu sehen", gesteht Amira. Deshalb könne sie verstehen, dass Olli von den Aufnahmen verletzt sei und heftig darauf reagiere. "Also, ich bin nicht stolz darauf. Aber ist halt jetzt so", resümiert die frisch Verliebte.

Bisher stellte Amira noch nicht klar, ob sie mit ihrem Kollegen fest zusammen ist – aber offenbar sind privat weitere Zärtlichkeiten mit Christian geplant! "Da achten wir jetzt schon gut darauf, dass so was jetzt nicht mehr so schnell kommt", meint die zweifache Mutter verheißungsvoll zu weiteren öffentlichen Bildern.

ActionPress / Christopher Adolph Amira und Oliver Pocher im Juni 2019 in Köln

Instagram / christiandueren Christian Düren, Moderator

Instagram / amirapocher Amira Pocher, Moderatorin

