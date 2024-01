"Kein Urlaubsflirt": So steht Amira Pocher zu Christian!

Sie redet endlich Klartext! Amira Pocher (31) und Oliver Pocher (45) hatten im vergangenen Jahr ihr Ehe-Aus bekannt gegeben. Schnell artete die zunächst friedlich scheinende Trennung in einen regelrechten Rosenkrieg aus. Schließlich tauchten Turtelfotos von der Moderatorin und Christian Düren (33) auf. Diese trieben den Komiker zur Weißglut – er schoss heftig gegen seine Verflossene und ihren vermeintlichen Liebhaber. Jetzt verrät Amira, was zwischen ihr und Christian wirklich läuft!

In ihrem Podcast "Liebes Leben" fragt Amiras Bruder Hima, was denn an den Liebesgerüchten zwischen ihr und dem Moderator dran ist. "Es ist sicher kein Urlaubsflirt, so viel kann ich schon mal sagen", gesteht die zweifache Mutter daraufhin. Die Gefühle zwischen ihr und dem "taff"-Star hätten sich schnell entwickelt: "So lange geht es noch nicht, aber es ging sehr schnell. Man hat schnell gemerkt, dass man sich sehr gut findet." Dass in ihrem Liebesurlaub die Bilder entstanden sind, bedauere sie jedoch. Und auch Ollis Wut könne sie nachvollziehen. "Es ist für andere Beteiligte nicht schön, so etwas zu sehen. Ich bin nicht stolz darauf", schlägt Amira versöhnliche Töne an.

Nachdem Olli die Fotos gesehen hatte, teilte er hart gegen seinen Kontrahenten aus und bezeichnete ihn als "Resteficker". Seine Wortwahl bereute der Comedian anscheinend kurz darauf und sah seinen Fehler ein: "Und ja, da habe ich vielleicht auch mit der Wortwahl übertrieben, in dem ich Christian Düren als 'Resteficker' bezeichne."

Christoph Hardt / Future Image/ ActionPress Oliver und Amira Pocher

Getty Images Amira Pocher, Moderatorin

Panama Pictures Christian Düren im Januar 2024

