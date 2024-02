Bereut Cora Schumacher ihren frühen Dschungelcamp-Auszug?

War es die falsche Entscheidung? Seit zwei Wochen flimmert das Dschungelcamp wieder über die deutschen Fernsehbildschirme. In diesem Jahr gehörte auch Cora Schumacher (47) zu den Kandidaten, die sich in Down Under ihren Ängsten stellen wollten – doch ohne Erfolg: Bereits nach drei Tagen verließ die Ex von Ralf Schumacher (48) das Camp auf eigenen Wunsch. Die Entscheidung scheint Cora jetzt zu bereuen!

Auf Instagram teilt die ehemalige Rennfahrerin nun einen kurzen Clip. Darin ist sie zu sehen, wie sie auf der Rückbank eines Autos sitzt und winkend davonfährt. Dazu schreibt Cora: "Leider war meine Reise zu mir selbst und ins Dschungelcamp viel zu kurz. Während sich die Stars, die jetzt rauskommen, über ein gewohntes Leben mit Dusche, Essen und Bett freuen, würde ich fast alles dafür geben, wieder zurück ins Camp zu können." Doch ihre Gesundheit habe ihr einen Strich durch die Rechnung gemacht. "Ich habe versagt! Das fühlt sich nicht gut an. Ich habe euch enttäuscht, aber am meisten mich selbst", gesteht die TV-Bekanntheit offen.

Cora erklärte ihren plötzlichen Dschungel-Exit im Interview mit RTL damit, dass sie kurz vor ihrem Einzug an Covid erkrankt war und noch immer unter den Nachwirkungen der Infektion litt. Schon auf dem Flug nach Australien habe sich die TV-Bekanntheit nicht ganz fit gefühlt. Dr. Bob (74) gab jedoch an, dass es keine medizinischen Gründe für den Ausstieg gegeben habe.

Anzeige

Getty Images Cora Schumacher, TV-Bekanntheit

Anzeige

Instagram / coraschumacher Cora Schumacher, TV-Bekanntheit

Anzeige

Getty Images Dr. Bob, Dschungelcamp-Arzt

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de