Ganz heimlich: Politiker Boris Pistorius hat geheiratet!

Sie sind vor den Traualtar getreten! Der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius (63) hatte 2015 einen schweren Schicksalsschlag erleben müssen. Seine Ehefrau Sabina war im Alter von 54 Jahren gestorben. Doch einige Jahre später scheint er erneut die große Liebe gefunden zu haben – und zwar in der Politikwissenschaftlerin Julia Schwanholz. Vor einigen Wochen gingen sie den nächsten Schritt: Boris und Julia haben geheiratet!

Das gibt der Sprecher des Verteidigungsministeriums in Berlin gegenüber Bild bekannt. So soll die Hochzeit auch schon einige Wochen her sein. Ganz heimlich gab sich das Paar zwischen den Jahren das Jawort. Erst Anfang Januar kamen Spekulationen auf, dass Boris wieder in einer Beziehung sein könnte.

Nur kurze Zeit später bestätigte dies Julia selbst. "Ja, wir sind ein Paar", erklärte sie gegenüber t-online. Beide sind bei der SPD. Schon im Jahr 2022 zeigten sich Boris und Julia zusammen auf einem Event. Ob sie damals schon zusammen waren, ist bisher nicht bekannt.

Boris Pistorius im Jahr 2023

Boris Pistorius, deutscher Politiker

Boris Pistorius im Jahr 2023

