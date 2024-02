Kate Garraways Ehemann Derek Draper (†) wurde heute beerdigt

Er findet seine letzte Ruhe. Kate Garraways (56) und ihre Familie mussten in den vergangenen drei Jahren eine harte Zeit durchmachen: Der Mann der Moderatorin, Derek Draper (56), hatte nach einer Coronavirus-Erkrankung mit schweren Langzeitfolgen zu kämpfen gehabt. Wenige Wochen nach einem Herzinfarkt verstarb der Brite schließlich Mitte Januar. Nun mussten sich Kate und ihre Liebsten von Derek verabschieden: Er wurde heute beigesetzt.

Wie BBC berichtet, fand die Trauerfeier für den 56-Jährigen in einer Kirche in Primrose Hill, London statt. Neben seiner Witwe, seinen Kindern Darcey und Billy sowie den engsten Angehörigen nahmen an der Zeremonie auch einige Prominente teil. Unter anderem schlossen sich Elton John (76) und sein Mann David Furnish (61) sowie der ehemalige britische Premierminister Tony Blair dem Trauerzug an, den Kate mit ihren Kindern anführte.

Für die Moderatorin ist der Verlust ihres geliebten Ehemannes sehr schwer – der Schmerz sitzt tief. "Sie ist am Boden zerstört, sie ist gebrochen", gab eine Freundin gegenüber Closer preis. Kate habe bis zum Schluss mit ihrem Mann gekämpft und an seine Genesung geglaubt.

Anzeige

Getty Images Kate Garraway (mitte) mit ihrem Ehemann Derek Draper und ihren Eltern

Anzeige

Getty Images Elton John bei der Beerdigung von Derek Draper

Anzeige

Getty Images Kate Garraway mit ihrer Tochter bei der Beerdigung ihres Mannes

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de