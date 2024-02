"Mehr Spaß mit Leyla": Gibt Dschungel-Mike jetzt Vollgas?

Geht es jetzt richtig zur Sache? Kim Virginia Hartung (28) musste gestern Abend das Dschungelcamp verlassen, weil sie nicht genug Anrufe von den Zuschauern bekam. Zuvor hatte sie sich öfter mit ihrem Ex-Flirt Mike Heiter (31) und auch Leyla Lahouar (27) gestritten, weil Letzteren heftig miteinander flirteten. Jetzt ist die Beauty raus und die Dschungel-Liaison könnte tatsächlich richtig Fahrt aufnehmen...

Wie in der heutigen Instagram-Preview zu sehen ist, beschäftigen sich Mike und Leyla tatsächlich mit Kims Exit. "Schade für sie, aber erleichternd für mich, also für uns", erklärt der Love Island-Star der Bachelor-Bekanntheit am Lagerfeuer. Im Einzelinterview wird er noch konkreter: "Jetzt kann ich mehr Spaß mit Leyla haben." Zuvor habe er aus Respekt Kim gegenüber noch nicht Vollgas gegeben.

"Darüber muss ich mir keine Gedanken machen, jetzt", führt er mit einem kleinen Lächeln aus. Doch nicht nur Kim steht Mike und seiner neuen Flamme nicht mehr im Weg. Sondern auch sein Kumpel, der Leyla ganz gut kennt. Per Brief gab die Dschungelbegleitung dem Kandidaten weiter: "Go for it."

RTL Leyla Lahouar, Kim Virginia Hartung, Mike Heiter, David Odonkor, Felix von Jascheroff

RTL Leyla Lahouar und Mike Heiter im Dschungelcamp

RTL Mike Heiter und Leyla Lahouar im Dschungel-Telefon

