Süße Dschungel-Gefühle: Leyla und Mike genießen Nachtwache

Lodert hier nicht nur das Lagerfeuer, sondern bald auch das Feuer der Liebe? Zwischen Mike Heiter (31) und Leyla Lahouar (27) fliegen im Dschungelcamp seit einigen Tagen mächtig die Funken. Der ehemalige Love Island-Star findet die Ex-Bachelor-Beauty gut – und die schwärmt ebenfalls für den Muskelprotz. Jetzt bekommt die Romanze der beiden eine Chance: Mike und Leyla verbringen ihre erste Nacht(-wache) zusammen...

An Tag 14 knistert es am Feuer im australischen Busch. Mike und Leyla unterhalten sich in aller Ruhe über ihr Leben – auch das Thema Beziehungen kommt schnell auf den Tisch. "Vielleicht kommt ja irgendwann jemand, wo ich denke, es lohnt sich", erklärt Dauersingle Leyla. Ihr Gegenüber erwidert flirty: "Wird bestimmt kommen! Schauen wir mal..." Als Kirsche auf der Sahnetorte knüpft die Brünette ihrem Angebeteten sogar ein Freundschaftsarmband aus Gras. "Irgendwie merke ich, wenn ich mit ihm rede und er in der Nähe ist, werde ich schüchterner. Er ist cute", schwärmt sie.

Bei den Zuschauern kommen die ersten Keime ihrer Liebe gut an. "Die beiden kommen noch zusammen", kommentiert ein begeisterter Fan auf X, ein anderer User stimmt dem zu: "Bitte knutscht doch endlich, verdammt!" Seht ihr bei den beiden Potenzial? Stimmt unten ab.

Anzeige

RTL Mike Heiter und Leyla Lahouar im Dschungel-Telefon

Anzeige

RTL Leyla Lahouar im Dschungelcamp 2024

Anzeige

RTL Leyla und Mike im Dschungelcamp 2024

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de