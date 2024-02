Regisseur Mark Gustafson ist mit nur 64 Jahren verstorben

Die Filmwelt ist in tiefer Trauer! Über viele Jahre hinweg war Mark Gustafson als Regisseur und Drehbuchautor in Hollywood tätig. Unter anderem arbeitete er an Filmen wie "Bride of Resistor" oder "Hausmeister Stubbs" mit. Für seinen Animationsfilm "Guillermo del Toros Pinocchio" wurde er im Jahr 2022 sogar mit einem Oscar ausgezeichnet. Doch nun ist Mark mit gerade einmal 64 Jahren verstorben.

Das gibt der befreundete Regisseur Guillermo del Toro (59) via X bekannt. "Ich bewunderte Mark Gustafson, noch bevor ich ihn kennenlernte. Eine Säule der Stop-Motion-Animation – ein wahrer Künstler. Ein mitfühlender, sensibler und bissig-witziger Mann. Eine Legende – und ein Freund, der alle um sich herum inspirierte und ihnen Hoffnung gab. Er ist gestern verstorben. Heute ehren wir ihn und vermissen ihn", schreibt er in seinem emotionalen Post. Mark soll an einem Herzinfarkt verstorben sein.

Mark hinterlässt eine große Lücke in der Filmbranche. Er galt als einer der talentiertesten Regisseure im Bereich "Animation". Neben einem Oscar wurde er auch mit einem Primetime Emmy Award sowie einem BAFTA- und Annie-Award ausgezeichnet.

Getty Images Mark Gustafson, Regisseur

Getty Images Guillermo del Toro und Mark Gustafson im Januar 2023

Getty Images Mark Gustafson im März 2023

