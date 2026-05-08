Meryl Streep und Martin Short: Geheimtreffen im Chateau

Sind Meryl Streep (76) und Martin Short (76) wirklich nur gute Freunde? Diese Frage stellt sich erneut, nachdem die beiden Hollywoodstars in der Nacht von Donnerstag auf Freitag gemeinsam das Chateau Marmont in Los Angeles besuchten – und das legendäre Kulthotel laut TMZ anschließend getrennt voneinander verließen. Meryl fuhr kurz vor 23 Uhr allein in ihrem Auto davon, während Martin wenige Minuten später aus dem Hotel spazierte und dabei breit in die Kameras der wartenden Fotografen grinste.

Schon seit 2024 kursieren hartnäckige Gerüchte über eine romantische Verbindung zwischen den beiden. Die Sprecher von Meryl und Martin dementieren eine Beziehung jedoch bis heute. Für Gesprächsstoff hatte damals Selena Gomez (33) gesorgt: Die Sängerin und Schauspielerin erzählte, Martin bei den Emmy Awards dabei beobachtet zu haben, wie er Meryl eine Nachricht schrieb. Auch Martins langjähriger Freund und Kollege Steve Martin (80) konnte sich Ende 2024 einen Seitenhieb auf die Liebesgerüchte nicht verkneifen und machte sich öffentlich darüber lustig.

Für Martin ist 2026 bislang ein besonders schweres Jahr. Er verlor seine langjährige Freundin und Kollegin Catherine O'Hara (†71) sowie seine Tochter Katherine – beide innerhalb weniger Monate. Das Lächeln, das er nach dem Abend im Chateau Marmont für die Fotografen hatte, dürfte deshalb vielen Beobachtern besonders aufgefallen sein. Meryl und Martin kennen sich seit Jahren aus der Filmbranche und standen zuletzt gemeinsam für die Erfolgsserie Only Murders in the Building vor der Kamera.

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Getty Images Meryl Streep und Martin Short, August 2024

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Getty Images Steve Martin, Meryl Streep, Selena Gomez und Martin Short, 2024

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Disney+ Steve Martin, Selena Gomez und Martin Short in "Only Murders in the Building"