"Es ist scheiße": Michael J. Fox verflucht sein Parkinson

Michael J. Fox (62) lässt sich nicht unterkriegen. Der Schauspieler leidet schon seit etlichen Jahren unter Parkinson: Im Alter von nur 29 Jahren wurde die Krankheit schon bei ihm festgestellt. Seitdem setzt der Zurück in die Zukunft-Darsteller sich öffentlich für die Erforschung ein und gründete eine Stiftung. Auch wenn er versucht, positiv zu bleiben, stellt er klar: Michaels Parkinson-Erkrankung nervt ihn.

"Ich hasse es. Es ist scheiße. Es ist ein Stück Scheiße. Es ist schwer, morgens aufzustehen und weiterzumachen. Aber ich habe eine wunderbare Familie und dieses Büro mit Trophäen", gibt der 62-Jährige gegenüber The Guardian zu. Er versuche, das Beste draus zu machen – will aber nicht als "Heiliger oder Märtyrer" gelten, sondern einfach er selbst sein. Das sei aber auch nicht leicht, da er so lange nicht mehr geschauspielert habe: "Es ist ein Kampf. Es ist sehr schwierig."

So schwer die Krankheit für Michael auch ist – er versucht dennoch, etwas Gutes daraus zu ziehen. "Parkinson war immer ein Geschenk. Es war ein Geschenk, das immer weitergeht. Es war ein Geschenk, weil es mir ein Publikum gegeben hat, um darüber zu sprechen, was möglich ist", erklärte er kürzlich auf einer Veranstaltung, auf der er einen Preis für seinen Dokumentarfilm "Film Still: A Michael J. Fox Movie" bekam.

