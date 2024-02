Kuss mit Leyla: Macht Tim im Dschungel alles für Sendezeit?

Hat Twenty4Tim (23) bei allem Hintergedanken? Bei der Nachtwache an Tag 15 im diesjährigen Dschungelcamp kamen so einige Geheimnisse ans Licht. Mike Heiter (31) konfrontierte seinen Flirt Leyla Lahouar (27) mit dem heimlichen Kuss zwischen ihr und Mitcamper Tim. Die ehemalige Bachelor-Kandidatin versicherte Mike, dass für sie der Schmatzer nur ein Spaß war. Doch was hat sich Tim dabei gedacht?

Wie kam es zu dem Kuss? Zur Ablenkung vom Streit zwischen Kim Virginia (28) und Mike hatte Tim Leyla gefragt, ob sie mit ihm rummachen möchte. Diese hatte spontan eingewilligt. Auf X unterstellen die Fans dem 23-Jährigen jetzt berechnendes Verhalten. Sie glauben, er hätte mit dem Kuss nur probiert, die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. "Versucht Tim sich jetzt in das Drama mit rein zu sneaken?", vermutet ein Nutzer. "Das hat doch gerade gezeigt, dass Tim voll auf Sendezeit aus ist", unterstellt ihm ein weiterer User.

Auch die Dschungel-Bewohner Fabio Knez und Felix von Jascheroff (41) hatten bei der Influencer-Ikone schon ein falsches Spiel vermutet. "Tim ist hier für Promotion, finanziell hat er das nicht nötig. Eine Promotour. Mit Vorsicht zu genießen", unterstellte Fabio seinem Mitcamper.

Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! / RTL, RTL Leyla, Twenty4tim, Mike und Kim im Dschungelcamp

RTL Twenty4tim im Dschungelcamp

RTL Fabio Knez, im Dschungelcamp 2024

