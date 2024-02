"Let's Dance"-Star Tony Bauer hat eine unheilbare Krankheit

Tony Bauer plagt ein schweres Schicksal. Der Komiker hat im vergangenen Jahr eine steile Karriere hingelegt. In wenigen Wochen möchte er auch auf dem Let's Dance-Parkett beweisen, was er so drauf hat. Dabei hat der Duisburger auf der Bühne oft eine schwere Last zu tragen: Einen Rucksack, der ihn über einen Schlauch mit künstlichen Nährstoffen versorgt. Denn Tony ist unheilbar krank!

Der 28-Jährige leidet am Kurzdarmsyndrom. Seit einer Operation, der er sich im Alter von acht Jahren unterziehen musste, hat er keinen Dünndarm mehr. Deswegen ist er auch heute darauf angewiesen, regelmäßig mit künstlichen Nährstoffen versorgt zu werden. "Ich bin über den Tag gar nicht angeschlossen. Ich schließe mich immer nur am Abend an und dann läuft es so zwölf bis 17 Stunden ab 19 Uhr", erzählte er in der WDR-Sendung "Westart". Bei sportlichen Aktivitäten legt er seinen überlebenswichtigen Rucksack jedoch ab – während der "Let's Dance"-Performances wird man ihn also vermutlich eher nicht damit sehen.

Auf die Tanz-Show freut sich Tony schon ganz besonders. Vor der körperlichen Herausforderung habe er aber auch großen Respekt, "weil ich natürlich große Erwartungen an mich habe. Ich bin nicht der Typ, der einfach dabei sein will. Wenn, dann will ich das Ding auch holen", betonte der Comedy-Newcomer gegenüber RTL.

