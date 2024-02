Prinz William soll demnächst wieder Termine wahrnehmen

Werden wir ihn schon bald in der Öffentlichkeit sehen? Prinzessin Kate (42) und ihr Schwiegervater König Charles (75) sind nach ihren OPs außer Gefecht gesetzt: Die dreifache Mutter wurde am Bauch operiert und erholt sich zu Hause von dem Eingriff. Auch das britische Staatsoberhaupt muss eine Pause von seinen royalen Pflichten einlegen. Doch ein Mitglied der Königsfamilie soll schon bald wieder zurück sein: Es heißt, dass Prinz William (41) demnächst seine Aufgaben als Thronfolger wahrnehmen wird.

Redakteurin Rebecca English äußert gegenüber Palace Confidential ihre Vermutungen. "Ich denke, wir werden ihn [William] Ende nächster Woche bei einigen öffentlichen Auftritten sehen." Die Britin meint, dass dies nur eine Frage der Zeit und ganz von Kates Fortschritten abhängig sei: "Ich denke, er wird wieder arbeiten, sobald sie [Kate] sich eingelebt hat." Sein Vater Charles dagegen wird sich laut Rebecca noch eine Weile zurückziehen. Der 75-Jährige werde schon bald aufs Land fahren und sich erst Ende Februar wieder seinem Volk präsentieren.

Laut Hello! habe William seiner Frau seit ihrer OP jeden Tag einen Besuch abgestattet. Fotografen lichteten den 41-Jährigen vor einigen Tagen vor der Klinik ab, in der Kate behandelt wurde. Bilder, die Fox News vorliegen, zeigen William in seinem Wagen.

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate im November 2023

Getty Images Prinz William besucht das Trust's Oak Cancer Centre 2023

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate im Januar 2018

