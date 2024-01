Erste Fotos von Prinz William: Er besucht Kate in der Klinik

Da freut sich Prinzessin Kate (42) bestimmt! Die dreifache Mutter hatte sich am Dienstag einer geplanten Operation am Bauch unterziehen müssen und liegt seitdem im Krankenhaus. Es hieß, dass sie dort zehn bis vierzehn Tage bleiben müsse und sich bis Ostern aus der Öffentlichkeit zurückziehen werde. Ihr Mann Prinz William (41) soll ihr zur Seite gestanden haben, aber durfte bei der Operation direkt angeblich nicht dabei sein. Nun hat er Kate offenbar wieder besucht!

Bilder, die unter anderem Fox News vorliegen, zeigen den britischen Thronfolger am Steuer seines Autos. Die Fotos seien nach einem Besuch bei seiner Frau in der The London Clinic entstanden. William hat einen neutralen Gesichtsausdruck und wirkt ziemlich konzentriert. Es sind die ersten Aufnahmen, die ihn nach Bekanntwerden von Kates Zustand zeigen.

Doch nicht nur Kate, sondern auch ihr Schwiegervater König Charles hat derzeit mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Das britische Staatsoberhaupt leidet an einer gutartigen Prostataerkrankung und müsse sich deswegen demnächst einem Eingriff unterziehen. "Er wird sich in der kommenden Woche ins Krankenhaus begeben", hieß es in einem Statement des Buckingham Palace, das BBC vorliegt.

Getty Images Prinzessin Kate, 2023

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate

Getty Images König Charles im September 2023

