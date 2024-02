Schwangerschaftsdiabetes? Pia Tillmanns Baby ist zu schwer

Pia Tillmann (38) macht sich große Sorgen! Im vergangenen Jahr hatte die ehemalige Köln 50667-Darstellerin mit ihrem Partner Zico Banach (32) am Sommerhaus der Stars teilgenommen. Nach der Ausstrahlung verkündete die Mama des kleinen Henry stolz, dass sie noch mal Nachwuchs erwartet. Seitdem gibt die Influencerin im Netz immer wieder Einblicke in ihre Schwangerschaft. Nun verrät Pia: Ihr ungeborenes Baby wiegt zu viel!

"Die Untersuchung beim Arzt war eigentlich im Großen und Ganzen gut, es ist nur leider so, dass der Kleine sehr, sehr schwer ist", beginnt die werdende Mama in ihrer Instagram-Story zu erzählen. Pias Baby sei sogar so schwer, dass es schon an der Obergrenze sei. Um auf Nummer sicher zu gehen, wolle die 38-Jährige einen erweiterten Diabetestest machen. "Wenn es unbehandelt ist und eventuell doch ein Schwangerschaftsdiabetes besteht, könnte das auch zu Gefahren für mich und den Kleinen führen", mahnt Pia. Es sei aber auch möglich, dass ihr Nachwuchs nur sehr groß sei.

Dennoch wolle die Schauspielerin natürlich nichts riskieren: "Dann habe ich versucht, einen Diabetologen zu finden, der zeitnah Zeit hat." Ganz zu Pias Ärgernis habe aber kein Mediziner momentan Kapazität: "Die nächsten freien Termine wären frühestens in zwei bis drei Wochen gewesen. Da fühlt man sich richtig behütet."

Instagram / piatillmann Pia Tillmann und Zico Banach im Januar 2024

Instagram / piatillmann Zico Banach und Pia Tillmann

Getty Images Pia Tillmann, Schauspielerin

