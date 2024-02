Sechs Kilo weniger: Kim Virginia zeigt After-Dschungel-Body

Der Dschungel hat ihr einiges abverlangt. Zwei Wochen lang stellte sich Kim Virginia Hartung (28) dem TV-Abenteuer Dschungelcamp. Nachdem der Realitystar immer wieder mit ihrem Ex-Flirt Mike Heiter (31) und Leyla Lahouar (27) aneinandergeraten war, wurde Kim von den Zuschauern rausgewählt – sie musste ihre Pritsche räumen. Mittlerweile genießt sie das australische Klima im Luxushotel und hat endlich wieder Kontakt zur Außenwelt. Ganze sechs Kilo hat die Kuppelshow-Kandidatin abgespeckt. Nun zeigt Kim ihren erschlankten Körper!

"Ich wollte euch noch ganz kurz meinen After-Dschungelcamp-Body zeigen", kündigt die 28-Jährige in ihrer Story auf Instagram an. Dabei präsentiert sie sich der Kamera im Louis-Vuitton-Bikini und zeigt ihren erschlankten Körper. "Sechs Kilo sind runter, die werden wahrscheinlich auch wieder draufkommen, weil ich werde futtern, Leute", stellt Kim aber klar.

Im Camp hat sie aber nicht nur an Gewicht verloren, sondern auch einiges an Erfahrungen und Erlebnissen sammeln können. "Es war eine super Zeit, das hätte ich vorher gar nicht so gedacht. Ich bin sehr zu mir selbst gekommen und konnte viele Verhaltensweisen von mir reflektieren", berichtete Kim im Interview mit Promiflash. In Twenty4tim (23) habe sie zudem einen guten Freund gewonnen.

RTL / Stefan Thoyah Kim Virginia Hartung im Dschungelcamp

RTL Kim Virginia Hartung, Dschungelcamperin 2024

RTL Kim Virginia Hartung und Twenty4tim im Dschungelcamp

Findet ihr, dass die sechs verlorenen Kilos sichtbar sind? Ja, total! Ich sehe keinen großen Unterschied... Abstimmen Ergebnis anzeigen



