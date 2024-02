Debüt nach Aneurysma: Joni Mitchell singt bei den Grammys

Die Folk-Legende ist zurück! Die "Help Me"-Sängerin Joni Mitchell (80) ist seit den 1970er-Jahren nicht aus der Musikbranche wegzudenken. Über ganze neun Grammy Awards durfte sich die Singer-Songwriterin im Laufe ihrer 60-jährigen Karriere schon freuen. Auch in diesem Jahr ist sie wieder für den beliebten Preis nominiert. Doch nicht nur das! Erstmals wird Joni bei der Awardshow live auf der Bühne performen!

Vor wenigen Tagen kündigten die Veranstalter des Musikpreises den Auftritt der kanadischen Musikerin auf Instagram an. In den Kommentaren zeigen sich die Fans begeistert: "Wow! Mit Joni Mitchell wird das ein unvergesslicher Abend!" Dass die Komponistin wieder auf der Bühne stehen kann, ist keine Selbstverständlichkeit. Im Jahr 2015 hatte die 80-Jährige ein Gehirnaneurysma erlitten und hatte mehrere Monate im Krankenhaus verbracht. "Es nahm mir meine Sprache und die Fähigkeit zu gehen", erzählte die Komponistin gegenüber The Guardian.

Neben der Folk-Ikone werden noch weitere Megastars bei den diesjährigen Grammys performen. Billie Eilish (22) wird dieses Jahr zum vierten Mal in Folge bei dem Musikpreis auf der Bühne stehen. Weitere Live-Auftritte sind von Künstlern wie Travis Scott (32) oder Olivia Rodrigo (20) geplant.

Anzeige

Getty Images Joni Mitchell mit zwei Grammys im Jahr 1996

Anzeige

Getty Images Billie Eilish, Sängerin

Anzeige

Getty Images Olivia Rodrigo im Januar 2024

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de