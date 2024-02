Erster GNTM-Einblick: Heidi Klum holt sich Promiverstärkung!

Schon bald hat das lange Warten für Fans ein Ende: Am 15. Februar startet endlich die 19. Staffel von Germany's Next Topmodel. In diesem Jahr gibt es einige Änderungen in der beliebten Castingshow: Es dürfen erstmals Männer teilnehmen. Dementsprechend wird Chefjurorin Heidi Klum (50) zwei Sieger krönen – eine Frau und einen Mann. Nun gewährt Heidi einen ersten Einblick in die neue GNTM-Staffel!

Auf Instagram gibt die 50-Jährige einen Vorgeschmack auf die kommende Season – und der ist vielversprechend! Designer-Ikone Jean Paul Gaultier (71) lässt es sich nämlich auch in diesem Jahr nicht nehmen, die Chefjurorin am Set zu besuchen – Albereien und wilde Tanz-Moves auf dem Laufsteg inklusive. "Modelegende im Haus! Danke für deine Hilfe bei der Suche nach GNTM 2024", schreibt Heidi freudig dazu.

Aber damit noch nicht genug an prominenter Verstärkung: Im ersten offiziellen GNTM-Trailer war bereits zu sehen, dass unter anderem auch Modedesignerin Marina Hoermanseder, Supermodel Jourdan Dunn (33) und Schauspielerin Elizabeth Hurley als Gastjuroren von der Partie sein werden, um Heidi bei ihrer Entscheidung zu unterstützen.

Heidi Klum mit den Kandidaten der GNTM-Staffel 2024

Jean Paul Gaultier, Modeschöpfer

Heidi Klum mit den weiblichen Kandidatinnen von GNTM

