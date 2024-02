Erster Trailer: So aufregend wir die neue GNTM-Staffel!

Fans von Germany's Next Topmodel aufgepasst! Die 19. Staffel der beliebten Castingshow steht in den Startlöchern: Am 15. Februar läuft die erste Folge im TV. In diesem Jahr mit einer ganz besonderen Neuheit: Zum ersten Mal sucht Heidi Klum auch nach männlichen Nachwuchsmodels. Bisher gab es jedoch kaum Einblicke in die neue Season. Jetzt bekommen die Zuschauer aber endlich einen ersten Vorgeschmack – und der verspricht viel!

Auf der offiziellen Instagram-Seite von GNTM ist nun ein erster Clip mit Ausschnitten der kommenden Staffel zu sehen. Untermalt vom neuen Titelsong "Sunglasses At Night" werden einige der Kandidaten gezeigt. Viele, sehr unterschiedliche Girls und Boys sind in diesem Jahr wieder dabei und dürfen in aufregenden Locations shooten und über den Catwalk laufen. Neben Los Angeles steht beispielsweise Spanien auf dem Programm.

Außerdem sind einige der Gastjuroren zu sehen: Jean Paul Gaultier, Marina Hoermanseder, Supermodel Jourdan Dunn (33) und Elizabeth Hurley werden Heidi bei den Entscheidungen unterstützen. Ob auch Heidis Tochter Leni (19) wieder mit von der Partie ist, ist noch nicht bekannt.

