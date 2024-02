Fabio Knez' Halbfinal-Aus: Dschungel-Fans sind schockiert

Sie können es nicht fassen! Seit mehr als zwei Wochen flimmert das Dschungelcamp wieder über die deutschen Fernsehbildschirme. Von den ursprünglichen zwölf Kandidaten sind mittlerweile nur noch drei übrig: Lucy Diakovska (47), Twenty4tim (23) und Leyla Lahouar (27) stehen damit im Finale. Zuletzt mussten Mike Heiter (31) und Fabio Knez ihren Platz am Lagerfeuer räumen. Doch das passt den Fans gar nicht!

Auf X tummeln sich unzählige ungläubige Kommentare über Fabios Halbfinal-Aus. "[Es] geht mir echt nicht ein, wie Fabio nicht ins Finale gekommen ist. Er war für mich mindestens auf Platz zwei", schreibt ein Nutzer ungläubig. "Bitte was? Fabio ist raus? War der nicht eigentlich einer unserer Gewinnerkandidaten? Was ist da los?", fragt ein weiterer verdutzter Fan. Ein dritter Zuschauer findet: "Schade! Fabio ist mein persönlicher Dschungelkönig der Herzen."

Aber auch Mikes Ausscheiden lässt die Urwald-Fans nicht kalt: "Dass Mike und Fabio raus sind, überrascht mich jetzt vollends", wundert sich ein Kommentator, während ein weiterer User schimpft: "Mike und Fabio raus …. Was für ein Schmutzfinale." "Was? Tim und Leyla sind im Finale, aber Mike und Fabio nicht? Was ist das für ein Dreck? Ich will die Anrufzahlen sehen", kann es ein weiterer Dschungel-Liebhaber nicht fassen.

