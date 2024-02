König Charles nach OP gut gelaunt auf dem Weg zur Kirche

König Charles III. (75) strahlt wieder in alter Frische! In den vergangenen Wochen hat sich bei dem britischen Monarchen alles um seine Gesundheit gedreht. Er wurde nämlich aufgrund einer vergrößerten Prostata operiert – ein geplanter Eingriff. Seit Anfang vergangener Woche ruht sich der Sohn von Queen Elizabeth II. (✝96) aber wieder zu Hause aus, da er die Klinik verlassen durfte. Jetzt zeigt sich König Charles auch gut gelaunt der Öffentlichkeit!

Am Sonntagmorgen machte sich der 75-Jährige gemeinsam mit seiner Frau Königin Camilla (76) auf den Weg zur St. Mary Magdalene Kirche, wie Bilder von Daily Mail beweisen. Beide in edlen Outfits gekleidet, winkten sie freundlich den Fotografen und Schaulustigen und schienen in Begleitung des Pfarrers guter Laune zu sein.

Schon am Montag ließen sich Charles und Camilla wieder der Öffentlichkeit blicken, als sie gemeinsam das Krankenhaus verließen, in dem der König Patient gewesen war. Am selben Tag wurde auch bekannt gegeben, dass Prinzessin Kate (42) wieder zu Hause ist. Die Frau von Prinz William (41) war am Bauch operiert worden und lag danach knapp zwei Wochen im selben Krankenhaus wie Charles.

Anzeige

Getty Images König Charles III. an seinem 75. Geburtstag

Anzeige

Getty Images König Charles III. und Königin Camilla vorm Krankenhaus im London, Januar 2024

Anzeige

Getty Images Herzogin Kate im Mai 2021

Anzeige

Was haltet ihr von dem öffentlichen Auftritt von König Charles und Königin Camilla? Sie strahlen gute Laune aus! Charles sollte sich lieber noch weiter ausruhen. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de