Neunter Monat: So groß ist der Babybauch von Renata Lusin!

Sie fiebert ihrer baldigen Rolle als Mama immer mehr entgegen! Renata (36) und Valentin Lusin (36) erwarten aktuell ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs. Nach drei Fehlgeburten ist die Schwangerschaft für die Let's Dance-Stars ein kleines Wunder. Im Dezember verrieten die werdenden Eltern das Geschlecht ihres Kindes: Es wird ein Mädchen. Ein neuer Post macht nun deutlich: Renatas Baby lässt wohl nicht mehr lange auf sich warten!

Auf Instagram gibt die 36-Jährige ein Update zu ihrer Schwangerschaft – und zwar in Form eines witzigen Videos! In dem Clip versuchen sich die Eheleute zu umarmen. Das Problem: Ihre große Babykugel ist im Weg. Deswegen muss sich Renata etwas hinunterbeugen. "Umarmen im neunten Monat. Wie war es bei euch?", fragt sie ihre Fans scherzend in der Kommentarspalte.

Ihr Mann Valentin ist in diesem Jahr wieder als Profitänzer bei "Let's Dance" dabei. Wie groß Renatas Vorfreude ist, machte sie erst vor wenigen Tagen im Netz deutlich. "Ich bin so stolz auf ihn", betonte sie und versicherte: "Ich werde natürlich im Studio wieder dabei sein und nach der Entbindung mit dem Kinderwagen vor dem Studio tanzen."

Anzeige

Instagram / renata_lusin Valentin und Renata Lusin im Dezember 2023

Anzeige

Instagram / renata_lusin Renata Lusin im Februar 2023

Anzeige

Instagram / valentinlusin Renata und Valentin Lusin im Oktober 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de