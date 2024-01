Valentin tanzt bei "Let's Dance": Renata Lusin ist megastolz

Renata Lusin (36) feuert ihren Mann an! Die Profitänzerin muss bei Let's Dance bereits zum zweiten Mal in Folge aussetzen. Im vergangenen Jahr war sie schwanger – wenige Wochen nach der Bekanntgabe machte sie jedoch einen tragischen Verlust öffentlich: Sie hatte eine Fehlgeburt. Nun kann sie nicht teilnehmen, weil sie erneut Nachwuchs erwartet. Stattdessen wird sie tatkräftig ihren Ehemann Valentin (36) unterstützen, denn der ist auch dieses Jahr wieder mit dabei. Ihre Freude darüber kann Renata kaum zurückhalten!

Auch wenn die neue "Let's Dance"-Staffel erst in rund drei Wochen beginnt, ist die 36-Jährige jetzt schon Feuer und Flamme. "Ich bin so stolz auf ihn", schwärmt sie von ihrem Liebling auf Instagram. Sie vermisse die Show, aber sei sehr gespannt auf die neuen Folgen. "Ich werde natürlich im Studio wieder dabei sein und nach der Entbindung mit dem Kinderwagen vor dem Studio tanzen", scherzt die gebürtige Russin. Um mit allem ein bisschen Unterstützung zu haben, werde auch ihre Mutter für drei Monate zu Besuch kommen.

Mit wem Valentin in dieser Staffel tanzen wird, ist noch unklar. Im vergangenen Jahr trat er mit dem Model Anna Ermakova (23) an und schaffte es mit ihr Woche für Woche eine Runde weiter. Am Ende gingen die beiden sogar als Sieger aus der großen Tanzshow hervor.

Renata Lusin, Tänzerin

Valentin und Renata Lusin

Anna Ermakova und Valentin Lusin bei "Let's Dance"

