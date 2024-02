Zu leicht? Fans finden Tims Dschungelprüfung langweilig!

Hatte er es etwa zu leicht? In seiner finalen Prüfung im Dschungelcamp musste sich Twenty4tim (23) in eine Grube mit zahlreichen Schlangen legen und dort festgeschraubte Sterne lösen. Der Influencer meisterte die Challenge mit Bravour – er konnte sich alle fünf Sterne sichern. Doch die Fans scheinen von seiner Leistung eher weniger beeindruckt zu sein. Tatsächlich finden die Zuschauer, dass Tims Prüfung zu langweilig war!

Auf X nehmen die Zuschauer Tims Prüfung auseinander. "Bei der einfachsten Finalprüfung alle Sterne geholt. War jetzt keine Überraschung", findet beispielsweise ein User. "Im Grunde genommen musste er ja eigentlich nur liegen", zeigt sich ein weiterer Dschungel-Fan gelangweilt. "So wie er das erzählt, klingt das schlimm. Wenn man das guckt, pennt man ein", meint ein anderer User.

Ob Tims Leistung trotzdem für den Sieg reicht? Der Internet-Star steht gemeinsam neben No Angels-Star Lucy Diakovska (47) und der ehemaligen Der Bachelor-Kandidatin Leyla Lahouar (27) im Finale. Bereits in wenigen Augenblicken steht fest, wer der neue Dschungelkönig in diesem Jahr wird.

