Deborra-Lee Furness fiel Rückkehr zur Schauspielerei schwer

Muss sich Deborra-Lee Furness (68) erst wieder eingewöhnen? Vor wenigen Monaten hatte die Schauspielerin mit der Trennung von Hugh Jackman (55) für große Schlagzeilen gesorgt. Immerhin waren die beiden 27 Jahre lang miteinander verheiratet gewesen und sind Eltern von zwei Adoptivkindern. Für ihre Familie nahm sich die Blondine eine lange Auszeit aus der Filmwelt. Kürzlich stand sie aber endlich wieder vor der Kamera. Der Dreh war aber ganz schön schwer für Deborra!

Im Interview mit Nine plaudert die Australierin über ihre Rolle in "Force of Nature: The Dry 2". "Es war einer der schwierigsten Drehs, den ich jemals hatte", gibt sie offen zu. Insbesondere die wilde Landschaft, in der der Film gedreht wurde, habe ihr zu schaffen gemacht. "Ich habe eine ganze Weile nicht mehr gearbeitet. Ich habe eine Familie großgezogen. Es ist das erste Mal, dass ich wieder vor der Kamera stehe, was ganz schön nervenaufreibend ist", fügt Deborra noch hinzu.

Auch die Trennung von Hugh war nicht unbedingt leicht für sie – sondern bedeutete eine komplette Umstellung! "Wissen Sie was, Veränderung, Übergang, Evolution ist ein bisschen beängstigend und wir haben alle ein bisschen Angst davor, aber ich denke, es ist wahrscheinlich unser größtes Geschenk", erklärte die 68-Jährige gegenüber Daily Telegraph. Sie freue sich nun darauf, was das Leben für sie bereithält.

Hugh Jackman und Deborra-Lee Furness im Mai 2023

Deborra-Lee Furness, Schauspielerin

Hugh Jackman, Schauspieler, mit seiner Frau Deborra-Lee Furness

