Wow! Das sind die spektakulärsten Grammy-Looks der Stars

Die Stars haben sich mal wieder ordentlich in Schale geworfen! Am Sonntagabend wurden wieder die Grammy Awards in Los Angeles vergeben. In diesem Jahr gewannen unter anderem Taylor Swift (34), Miley Cyrus (31) oder auch Billie Eilish (22) eine der begehrten Trophäen. Die Musikerinnen fielen aber nicht nur durch die Preise auf – auch die Outfits konnten sich sehen lassen: Das sind die spektakulärsten Grammy-Looks der Stars!

Wie unter anderem Daily Mail berichtet, legte Dua Lipa (28) einen atemberaubenden Auftritt mit ihrem Papa hin. Die Sängerin strahlte in einem glitzernden, bodenlangen Kleid mit mega Ausschnitt. Taylor zog in einem Traum von weiß alle Blicke auf sich. Die "Cruel Summer"-Interpretin gab mit einem sexy Beinschlitz tiefe Einblicke. Neumama Halle Bailey (23) sah in einem fast durchsichtigen Kleid umwerfend aus. Lana Del Rey (38) überzeugte in einem schlichten, schwarzen Kleid aus Spitze.

An diesem Abend gingen auch einige Preise über die Bühne. Mit ihrer Single "Flowers" gewann Miley ihre ersten Grammys in der Kategorie "Record Of The Year" und "Best Pop Solo Performance". Taylor räumte in der Kategorie "Best Pop Vocal Album" mit ihrem Album "Midnights" ab. Den "Song Of The Year" hat Billie zusammen mit ihrem Bruder Finneas für "What Was I Made For?" gewonnen.

Anzeige

Getty Images Dua Lipa, Sängerin

Anzeige

Getty Images Taylor Swift, Sängerin

Anzeige

Getty Images Halle Bailey, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de