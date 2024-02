Das ist Antonia Hemmers Strategie bei "Make Love, Fake Love"

Bald geht die beliebte Datingshow Make Love, Fake Love in die nächste Runde. Und wie bereits bekannt ist, ist Antonia Hemmer (23) die Auserwählte, die sich auf die Suche nach ihrer großen Liebe begeben wird. Die Bauer sucht Frau-Kandidatin tritt in die Fußstapfen von Vorgängerin Yeliz Koc (30) und muss unter mehreren Männern herausfinden, wer es ehrlich mit ihr meint und wer bereits vergeben ist. Und so will Antonia vorgehen!

Die Blondine hat für ihre bevorstehende Show-Teilnahme wohl schon eine genaue Strategie. Im Interview mit RTL erklärt sie, dass sie es den antretenden Männern nicht so leicht machen möchte – die einstige Das Sommerhaus der Stars-Bewohnerin werde immer wieder gleiche Fragen stellen, um zu schauen, ob letztendlich die Wahrheit gesagt wurde oder ob eine Lüge auffliegt. Außerdem wolle sie sich "nicht so schnell in die Karten schauen" lassen. Das bedeute, Antonia werde nicht zeigen, welche Männer für sie am interessantesten wirken. "Ich möchte es gerade für mich, aber auch für die Männer und die Zuschauer spannend machen", verrät die Ex von Bauer Patrick Romer (28).

Was ihre Erfolge in der Show angeht, gibt sich Antonia zuversichtlich. "Ich freue mich sehr darüber, dass ich die Chance habe, vielleicht meinen Traummann zu finden", erklärte sie dem Sender. Es sei eine Genugtuung, nun endlich die Hauptdarstellerin einer Show zu sein, in der sich die Aufmerksamkeit der Männer einzig um sie drehe.

Antonia Hemmer, TV-Star

Antonia Hemmer, Influencerin

Antonia Hemmer im August 2021

