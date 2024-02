Sie tritt Yeliz Kocs "Make Love, Fake Love"-Nachfolge an!

Es ist eine neue Make Love, Fake Love-Protagonistin gefunden! In der Datingshow hatte zuletzt Reality-Sternchen Yeliz Koc (30) versucht, die große Liebe zu finden. Der Clou dabei ist, dass nicht alle Männer auch zu haben sind. Yeliz hatte Glück gehabt und sich in Single Jannik Kontalis verliebt. Doch die Liebe zerbrach. Vielleicht hat ihre Nachfolgerin ja mehr Erfolg: Sie löst Yeliz bei "Make Love, Fake Love" ab!

Dass eine Nachfolgerin gefunden ist, bestätigt der Sender RTL offiziell. Es ist Bauer sucht Frau-Star Antonia Hemmer! Und die Ex von TV-Hobbybauer Patrick Romer (28) ist guter Dinge, in der Show erfolgreich zu sein. "Ich freue mich sehr darüber, dass ich die Chance habe, vielleicht meinen Traummann zu finden und nicht den gleichen Fehler wie in der Vergangenheit zu machen", meint die 23-Jährige. Es sei aber auch eine Genugtuung, nun endlich mal die Hauptdarstellerin in einer Show zu sein, in der die Männer einzig um ihre Gunst buhlen.

Dass Antonia in Yeliz' Fußstapfen tritt, wurde vergangenes Jahr bereits vermutet. Der Netzstar Malkiel Rouven Dietrich behauptete bereits zu wissen, dass sie in "Make Love, Fake Love" zu sehen sein wird. Gleichzeitig stand auch Influencerin Gerda Lewis (31) im Raum. "Meinen Quellen zufolge soll es leider nicht Gerda sein, [...] sondern Antonia, die Ex von Bauer Patrick", teilte Malkiel seinen YouTube-Followern mit.

Instagram / antonia_hemmer Antonia Hemmer, TV-Star

RTL II Antonia Hemmer, "Kampf der Realitystars"-Kandidatin 2023

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis, Influencerin

