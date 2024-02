Fitnesswahn? So hart trainiert Adele für einen knackigen Po

Im Jahr 2021 ließ Adele (35) ihre Fans staunen! Die Sängerin hatte einiges an Gewicht verloren. Rund 50 Kilo hat sie abgenommen. Mit dem extremen Gewichtsverlust stellte sich auch ein neues Lebensgefühl ein. Zwischenzeitlich gönnte die "Someone Like You"-Interpretin sich eine kleine Pause vom Sport. Doch jetzt nimmt sie die Sache mit dem Fitnessstudio wieder sehr ernst. Auf ihrer Tour erzählt Adele, wie intensiv ihr Trainingsplan ist.

Bei einem ihrer Konzerte in Las Vegas erklärt die Musikerin dem Publikum, dass sie ihre Routine auf mehrere Workouts pro Tag erhöht hat. Adele verrät, dass sie derzeit zwei- oder dreimal am Tag trainiere, um ihren straffen Hintern wiederzubekommen. Außerdem habe sie ihre Ernährung angepasst und verzichte größten Teils auf Alkohol. "Jetzt, wo ich wieder auftrete, erlaube ich mir nur noch sonntags Alkohol zu trinken", erzählt sie ihren Fans.

In der Sendung "Desert Island Discs" sprach sie ebenfalls über ihre starke Gewichtsabnahme. Sie habe die Pfunde für sich selbst abgenommen, nachdem sie mit Ängsten zu kämpfen hatte. "Sport gab mir Konzentration, einen Ort, an dem ich meine Energie loswerden konnte. Er gab mir das Gefühl, geistig stärker zu werden, indem ich körperlich stärker wurde", beschrieb sie in der Show.

