Hat es Fabio deshalb nicht ins Dschungelfinale geschafft?

Ist da etwas dran? Im diesjährigen Dschungelcamp kämpften zwölf Stars um die begehrte Krone des australischen Busches. Am Ende schafften es jedoch nur drei Kandidaten ins Finale. Neben Mike Heiter (31) verpasste auch Fabio Knez den Einzug in dieses ganz knapp. Der anfängliche Publikumsliebling schien an Stimmen zu verlieren – doch warum? Im Promiflash-Interview nennt Julian F.M. Stoeckel (36) einen möglichen Grund für Fabios verpassten Dschungelfinalplatz.

Über den überraschenden Rauswurf sagt die TV-Persönlichkeit auf der Fashionshow von Eric Sindermann (35) gegenüber Promiflash: "Vielleicht ist er am Ende darüber gestolpert, dass er dann doch so ein paar Sensibilitäten beziehungsweise Empfindlichkeiten [...] gesagt oder zelebriert hat." Dass der einstige Are You The One – Reality Stars in Love-Teilnehmer den Kampf um die Krone deswegen schon frühzeitig aufgeben musste, ärgert jedoch nicht nur ihn selbst. Auch Julian hätte sich mehr erhofft: "Ich finde es schade, bin aber dennoch unfassbar glücklich, dass Twenty4tim (23) nicht gewonnen hat."

Dass letztlich Lucy Diakovska (47) die Krone mit nach Hause nehmen konnte, freut den Reality-TV-Star dennoch. "Ich bin sehr für Lucy und ich habe mich sehr gefreut, dass sie gewonnen hat, weil sie die Prüfungen so gut gemacht hat wie noch nie ein Dschungel-Star", erklärt Julian und fügt bewundernd hinzu: "Sie hat ja nicht [...] mal mit der Wimper gezuckt."

ActionPress Julian Stoeckel, Reality-TV-Star

RTL Fabio Knez im Dschungelcamp

Instagram / julianfmstoeckel Julian Stoeckel, Reality-TV-Star

