Aus vorm Dschungelcamp-Finale: Erste Worte von Fabio Knez!

Fürs Finale hat es nicht gereicht! Seit mehr als zwei Wochen stellen sich im Dschungelcamp wieder allerlei Stars und Sternchen ihren Ängsten. Dabei wurde mittlerweile schon ordentlich ausgesiebt: Von den ursprünglichen zwölf Hobby-Campern sind mittlerweile nur noch drei Promis im Rennen: Lucy Diakovska (47), Twenty4tim (23) und Leyla Lahouar (27). Für Mike Heiter (31) und Fabio Knez war dagegen im Halbfinale Schluss – sie mussten die Hoffnung auf die Dschungelkrone sausen lassen. Doch wie geht es Fabio kurz nach seinem Dschungel-Aus?

"Ich freue mich, dass ich so weit gekommen bin und bin sehr stolz und dankbar", erklärt der Staubsaugervertreter direkt nach seinem Auszug. Rückblickend würde der Staubsaugervertreter nichts anders machen, wie er im Interview mit RTL verrät: "Ich bin absolut stolz auf mich, bin der geblieben, der ich bin und kann von mir behaupten, ich habe mein Bestes gegeben und deshalb ist alles gut, so wie es ist." Warum es am Ende fürs Finale nicht gereicht hat, kann sich der Make Love, Fake Love-Star jedoch nicht ganz erklären: "Vielleicht habe ich meine Persönlichkeit nicht richtig rüberbringen können. Wir werden es sehen."

Doch wem gönnt Fabio nach seinem Exit am meisten den Platz auf dem Dschungelthron? "Also gönnen tue ich es jedem. Wenn man so weit kommt, dann hat man auf jeden Fall jeden Anspruch auf den Thron. Ich würde mich für jeden freuen", erklärt er.

Fabio Knez, TV-Star

Fabio Knez in der Dschungelprüfung

Fabio Knez im Dschungelcamp

