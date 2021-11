Bei Jamie Chung (38) und Bryan Greenberg (43) ist im Moment allerhand los! Vor ein paar Tagen haben die "Hangover"-Darstellerin und der "The Good Guy"-Schauspieler ihre Fans mit einer wunderbaren Neuigkeit überrascht: Ende Oktober haben die beiden still und heimlich ihren ersten Nachwuchs auf der Welt begrüßt – und zwar Zwillinge. Wie geht es dem Paar denn eigentlich mit seinen neuen Aufgaben und Pflichten? Jamie und Bryan gehen in ihrem neuen Alltag als Eltern offenbar so richtig auf!

Gegenüber Us Weekly plauderte jetzt ein Insider aus dem Umfeld der Stars über deren neuen Alltag mit den Zwillingen. "Sowohl Bryan als auch Jamie haben alle Hände voll zu tun und sind mit ihren Kleinen beschäftigt", berichtete der Promi-Experte. Doch von dem Elternstress lassen sich die beiden nicht die Stimmung verderben – die Quelle betonte nämlich: "Aber sie lieben es und freuen sich sehr auf dieses Abenteuer."

Aber nicht nur mit ihren Zwillingen sind Jamie und Bryan überglücklich – auch in ihrer Ehe läuft es offensichtlich so richtig rund: Jüngst hatten die beiden bereits ihren sechsten Hochzeitstag gefeiert. "Auf die sechs Jahre, die hinter uns liegen, und das Leben, das wir vor uns haben. Die Ehe ist wie eine verdammte Achterbahn – aber ich bin bereit für die Fahrt", hatte die "Sucker Punch"-Darstellerin anlässlich des Jubiläums auf Instagram geschrieben.

Anzeige

Getty Images Jamie Chung bei der Premiere von "Dexter: New Blood", November 2021

Anzeige

Instagram / jamiejchung Jamie Chung und Bryan Greenberg

Anzeige

Getty Images Bryan Greenberg und Jamie Chung

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de